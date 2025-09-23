Adolescentes são detidos com motos furtadas no Eduardo Abdelnur

Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta terça-feira (23), a Polícia Militar apreendeu duas motocicletas e deteve dois adolescentes, de 13 e 14 anos, em uma residência localizada no bairro Residencial Eduardo Abdelnur.

A ação ocorreu após denúncia de que veículos de origem ilícita estariam guardados no imóvel. Ao chegar ao local, a equipe policial percebeu que pessoas que estavam em frente à casa correram para dentro da residência. Pela garagem, os militares visualizaram duas motocicletas sem placas, o que levantou suspeita imediata.

Durante a abordagem, os adolescentes confessaram que haviam adquirido os veículos “daquele jeito”, mas afirmaram desconhecer a procedência. Na checagem, os policiais constataram que uma Honda XLR havia sido furtada no último domingo (21), em frente ao shopping da cidade. O veículo foi identificado e devolvido à proprietária.

Já a segunda moto, uma Yamaha YBR preta, estava com o número de chassi e motor suprimidos, impossibilitando a identificação de sua origem no momento da ocorrência. O veículo foi apreendido e encaminhado para a perícia técnica, que deverá confirmar sua procedência.

Leia Também