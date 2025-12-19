Adolescentes são apreendidos por furto em loja do Shopping Iguatemi

Shopping Iguatemi - Crédito: Google Maps

Dois adolescentes, de 14 e 15 anos, foram apreendidos na tarde desta quarta-feira (18) após cometerem furto em uma loja do Shopping Iguatemi, no Parque Faber, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via Copom após o sistema de monitoramento do shopping identificar a ação de três indivíduos em um estabelecimento comercial do ramo de vestuário. Um deles foi abordado ainda dentro do shopping, enquanto os outros dois deixaram o local.

Durante diligências, os policiais localizaram os dois adolescentes na Avenida Bruno Ruggiero Filho. Com eles foram encontrados três pares de chinelos e três pares de meias, produtos avaliados conforme o preço de venda da loja. Parte dos itens estava sendo utilizada pelos próprios adolescentes no momento da abordagem.

Os menores foram conduzidos ao Plantão Policial de São Carlos, acompanhados posteriormente por seus responsáveis legais. Após os procedimentos de praxe, eles foram liberados mediante assinatura de Termo de Compromisso e Responsabilidade, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Os produtos furtados foram restituídos à representante da empresa vítima, e o caso foi registrado como ato infracional análogo ao crime de furto.

