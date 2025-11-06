(16) 99963-6036
Adolescentes são apreendidos após duas tentativas de furto

06 Nov 2025 - 10h37Por Erika
Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram apreendidos na noite de quarta-feira (5) após tentarem furtar motocicletas em dois pontos de São Carlos.

A primeira tentativa aconteceu no estacionamento do shopping Iguatemy, mas um segurança percebeu a ação, impediu o furto e a dupla fugiu.

Cerca de vinte minutos depois, policiais militares receberam nova informação de que duas pessoas com características semelhantes tentavam furtar outra motocicleta, desta vez na Rua Pietro Manzini, no Jardim Paulista. A equipe se deslocou rapidamente e abordou os adolescentes, que confessaram a participação nas duas tentativas.

Durante a revista, os policiais localizaram parte de uma tesoura utilizada para danificar o miolo de ignição de uma das motos. O restante do objeto teria sido descartado na linha férrea próxima, segundo um dos envolvidos.

A perícia técnica foi acionada no local. As motocicletas apresentaram danos no sistema de partida, impedindo o uso das chaves originais.

Os adolescentes foram encaminhados ao Plantão Policial, onde passaram pelos procedimentos legais. Eles foram liberados aos responsáveis, mediante termo de compromisso, já que não houve emprego de violência ou ameaça nas ações.

O caso foi registrado como ato infracional por tentativa de furto de veículo, e será encaminhado ao setor competente para continuidade das apurações.

