PM apreende adolescentes procurados pela Justiça em São Carlos

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora
Dois adolescentes de 17 e 16 anos foram procurados pela Justiça foram apreendidos pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (9), em São Carlos.
Segundo informações o primeiro jovem foi localizado e abordado na Rua José Quatrochi, no bairro São Carlos V. Ao realizarem a consulta, foi constatado que havia um mandado de busca e apreensão em seu desfavor pela Vara da Infância e Juventude.
Minutos depois os policiais militares encontraram o outro menor na Rua Domingos Mário Paino, bairro São Caros l. Ele também, era alvo de mandado judicial.
Diante dos fatos, a dupla foi levada para o Plantão Policial e depois encaminhados á Fundação Casa.