terça, 09 de dezembro de 2025
Busca e Apreensão

PM apreende adolescentes procurados pela Justiça em São Carlos

Jovens foram encontrados pelos policiais militares em bairros diferentes após mandado de busca e apreensão

09 Dez 2025 - 11h48Por Flávio Fernandes
PM apreende adolescentes procurados pela Justiça em São Carlos - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Dois adolescentes de 17 e 16 anos foram procurados pela Justiça foram apreendidos pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (9), em São Carlos. 

Segundo informações o primeiro jovem foi localizado e abordado na Rua José Quatrochi, no bairro São Carlos V. Ao realizarem a consulta, foi constatado que havia um mandado de busca e apreensão em seu desfavor pela Vara da Infância e Juventude. 

Minutos depois os policiais militares encontraram o outro menor na Rua Domingos Mário Paino, bairro São Caros l. Ele também, era alvo de mandado judicial.

Diante dos fatos, a dupla foi levada para o Plantão Policial e depois encaminhados á Fundação Casa. 

 

