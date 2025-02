Adolescente sofre trauma nas pernas após colisão na Vila Morumbi

Compartilhar no facebook

Socorristas prestam atendimento à adolescente, vítima da colisão - Crédito: Maycon Maximino

Uma adolescente de 17 anos, garupa de uma moto, sofreu escoriações pelo corpo e trauma nas pernas, após colisão na manhã desta quarta-feira, 19, na Vila Morumbi.

A vítima estava em uma moto, cujo piloto nada sofreu, bem como o motorista do veículo envolvido na batida, que aconteceu no cruzamento da Avenida Moumbi com a rua Papa Paulo 6º. Os motivos são ignorados.

A jovem vítima foi socorrida pelo SAMU à Santa Casa para atendimento médico.

