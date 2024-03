Adolescente perde controle de Palio e atinge dois carros estacionados na Vila Marina; veja vídeo

Crédito: Maycon Maximino

Uma adolescente de 16 anos causou um acidente de trânsito na tarde desta quinta-feira, 21, na região do cemitério Nossa Senhora do Carmo, na Vila Marina. Uma tripla colisão na Avenida Salgado Filho, deixou três feridos.

O São Carlos Agora acompanhou o resgate das vítimas e foi apurado que a adolescente dirigia um Pálio e por motivos ignorados, atingiu a traseira de uma EcoSport que tinha acabado de estacionar com duas pessoas no interior (de 61 anos e 65 anos). Já este veículo, devido ao tranco, atingiu a traseira de uma Toro, também estacionada.

A pancada foi forte e as pessoas que estavam na EcoSport ficaram feridas, ao lado da adolescente de 16 anos do Palio que bateu o peito no volante. Três unidades do Samu transportaram as três vítimas para a Santa Casa. O SCA apurou que a garota pegou o carro sem autorização.

