Adolescente grávida fica ferida em colisão no Santa Felícia

Crédito: Lourival Izaque

Uma colisão entre dois veículos registrada neste sábado (08), na Rua Domingos Diegues, em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos, deixou uma gestante de 16 anos levemente ferida em São Carlos.

Segundo informações obtidas no local, o condutor de um Volkswagen Gol, marido da gestante, relatou que se distraiu após uma garrafa de refrigerante cair do console do veículo. Ao tentar pegá-la, perdeu o controle da direção e atingiu um carro que estava estacionado.

Com o impacto, a adolescente, que está grávida de seis meses, bateu a testa no para-brisa. Ela foi atendida pela Unidade de Emergência e encaminhada à Santa Casa para realização de exames. O motorista também sofreu um ferimento leve na boca.

A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência.

