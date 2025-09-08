(16) 99963-6036
segunda, 08 de setembro de 2025
Segurança

Adolescente fica ferido após queda de bicicleta no Parque Santa Marta

08 Set 2025 - 11h33Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Adolescente fica ferido após queda de bicicleta no Parque Santa Marta - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Um adolescente de 14 anos ficou ferido na manhã desta segunda-feira (8), após sofrer uma queda de bicicleta no bairro Parque Santa Marta, em São Carlos. O acidente aconteceu na Avenida Américo Walter Buchvieser.

Segundo informações, o jovem trafegava pela via quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da bicicleta e caiu. Com o impacto, ele sofreu uma fratura na tíbia, além de escoriações.

Populares que presenciaram o acidente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A equipe rapidamente esteve no local, prestou os primeiros socorros ao adolescente e, em seguida, o encaminhou à Santa Casa de São Carlos, onde permanece em atendimento médico.

Leia Também

Casal vítima de acidente havia perdido filho na mesma estrada
Triste 12h18 - 08 Set 2025

Casal vítima de acidente havia perdido filho na mesma estrada

Caminhão tomba após colisão na Vila Prado
Segurança11h58 - 08 Set 2025

Caminhão tomba após colisão na Vila Prado

Morador em situação de rua de 62 anos morre após queda em via pública em São Carlos
Segurança09h44 - 08 Set 2025

Morador em situação de rua de 62 anos morre após queda em via pública em São Carlos

Mulher perde a consciência após ser agredida pelo companheiro no Planalto Paraíso
Maria da Penha 09h39 - 08 Set 2025

Mulher perde a consciência após ser agredida pelo companheiro no Planalto Paraíso

Homem é preso após agredir irmã e ferir criança em São Carlos
Segurança09h31 - 08 Set 2025

Homem é preso após agredir irmã e ferir criança em São Carlos

Últimas Notícias