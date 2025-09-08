Adolescente fica ferido após queda de bicicleta no Parque Santa Marta

Crédito: Maycon Maximino

Um adolescente de 14 anos ficou ferido na manhã desta segunda-feira (8), após sofrer uma queda de bicicleta no bairro Parque Santa Marta, em São Carlos. O acidente aconteceu na Avenida Américo Walter Buchvieser.

Segundo informações, o jovem trafegava pela via quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da bicicleta e caiu. Com o impacto, ele sofreu uma fratura na tíbia, além de escoriações.

Populares que presenciaram o acidente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A equipe rapidamente esteve no local, prestou os primeiros socorros ao adolescente e, em seguida, o encaminhou à Santa Casa de São Carlos, onde permanece em atendimento médico.

