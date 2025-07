Adolescente fica ferido após colisão entre bicicleta e carro na Vicente Pelicano

Local da colisão - Crédito: Maycon

Na manhã desta quarta-feira, (2), um acidente envolvendo uma bicicleta e um carro foi registrado na Avenida Vicente Pelicano, em São Carlos.

De acordo com informações apuradas no local, o adolescente de 15 anos seguia pela contramão da avenida, no sentido bairro–centro, quando foi atingido por um veículo que saía da Rua Luiz Fernandes musetti. A motorista do carro, ao tentar cruzar a avenida, não percebeu a aproximação da bicicleta e acabou colidindo com o ciclista, que foi arremessado ao solo.

O adolescente sofreu escoriações e um trauma no ombro, sendo socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico.

A Polícia Militar esteve no local para registro da ocorrência

