Adolescente fica ferida após carro atingir égua em São Carlos

Momento em que vítima é socorrida - Crédito: Lourival Izaque

Na noite deste domingo (24), uma adolescente de 16 anos ficou ferida em um acidente envolvendo um carro e uma égua, no bairro Santa Angelina, em São Carlos.

De acordo com informações, um veículo Ford Ka branco trafegava pela Avenida Doutor Gildeney Carreri quando invadiu a faixa contrária e atingiu lateralmente o animal.

Com o impacto, a jovem que montava a égua caiu no asfalto, sofrendo dores nos braços. Ela foi socorrida pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhada à Santa Casa de São Carlos.

O motorista do carro não foi encontrado no local A égua sofreu ferimentos e recebeu atendimento de um médico veterinário.

Leia Também