Adolescente é vítima de assalto enquanto voltava do trabalho em Ibaté

Plantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos Agora

Um adolescente de 18 anos foi vítima de um roubo na madrugada deste domingo (9) em Ibaté. O crime ocorreu por volta de 0h15, na Rua Doutor Teixeira de Barros, região central da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem relatou que voltava do trabalho em sua bicicleta quando, ao descer a rua de sua casa, foi abordado por um indivíduo que também estava em uma bicicleta e portava uma arma. Temendo reagir, ele parou o veículo, momento em que o criminoso exigiu seus pertences e dinheiro.

A vítima contou que disse não ter nada além da bolsa e da bicicleta. O assaltante insistiu nas ameaças e chegou a golpeá-lo na cabeça com a arma, que posteriormente foi identificada como de brinquedo. O criminoso fugiu levando a bicicleta — uma Caloi aro 26, de cor preta — e uma bolsa contendo blusa de frio, itens pessoais, uniforme de trabalho e um pote plástico.

