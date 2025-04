Adolescente e mulher são detidos por tráfico de drogas no São Carlos 8

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Durante uma operação realizada por equipes da Força Tática na noite desta segunda-feira (14), na Rua Cônego Francisco Buck, região do São Carlos 8, um adolescente de 16 anos tentou fugir ao avistar as viaturas. Durante a fuga, ele dispensou um objeto no chão e seguiu correndo, mas foi rapidamente alcançado e abordado pelos policiais.

Com o menor, foram encontrados entorpecentes. Em ato contínuo, os policiais retornaram ao ponto onde o adolescente havia jogado a sacola e constataram que uma mulher, de 39 anos, havia se apoderado do material.

Durante a abordagem, foram apreendidos com ela 70 pinos de substância análoga à cocaína, um celular, R$ 300 em dinheiro e uma máquina de cartão — itens comumente utilizados na prática do tráfico de drogas.

Ambos foram conduzidos ao plantão policial, onde permaneceram à disposição da Justiça. O caso foi registrado como tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico.

Leia Também