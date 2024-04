Adolescente é flagrado pela GM com drogas no Jardim Hikare

SIGA O SCA NO

A droga que estava em poder do adolescente infrator - Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento preventivo, guardas municipais da equipe Canil flagraram um adolescente no tráfico de drogas, por volta das 15h desta quinta-feira, 11, no Jardim Hikare.

Os GMs patrulhavam o bairro e na Luigi Mazziero notaram a presença de dois homens em atitude suspeita escondendo um objeto em um terreno. Ao verem a viatura, um fugiu e o outro permaneceu no local. Os guardas localizaram onde estariam abaixados, uma sacola com 26 pinos com cocaína, 7 pedras de crack, uma porção de maconha e R$ 453,00.

O suspeito que foi abordado, de acordo com os GMs, era um adolescente e ao ser questionado, assumiu que praticava o tráfico. Detido, foi encaminhado à CPJ e a droga foi apreendida.

