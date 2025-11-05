(16) 99963-6036
Segurança

Adolescente é flagrado com motocicleta furtada em São Carlos

05 Nov 2025 - 10h21Por Erika
Um adolescente de 16 anos foi detido pela Polícia Militar na manhã de segunda-feira (3) no bairro São João Batista, em São Carlos, após ser flagrado conduzindo uma motocicleta com queixa de furto.

De acordo com informações da Polícia Civil, os policiais receberam chamado via COPOM sobre uma tentativa de roubo a uma mulher próximo a um supermercado na Vila São José. Populares informaram que dois indivíduos em uma motocicleta sem placas tentaram puxar a bolsa da vítima e fugiram em direção à Vila Jacobucci.

Durante as buscas, uma equipe policial localizou uma motocicleta com as mesmas características. Ao perceber a presença dos agentes, o condutor tentou fugir, mas foi abordado na Rua Luís Bertolo. Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

Após consulta ao chassi, foi constatado que a motocicleta havia sido furtada. Questionado, o adolescente alegou ter comprado o veículo no dia anterior, por cerca de R$ 450 e um aparelho celular, de uma pessoa que ele não quis identificar. Ele afirmou desconhecer que o veículo era produto de crime e negou participação na tentativa de roubo relatada por populares.

A mãe do adolescente foi chamada à delegacia, onde o caso foi registrado como ato infracional de receptação e localização/apreensão de veículo. O jovem já possuía antecedentes por tráfico de drogas e ameaça.

A motocicleta foi apreendida e recolhida ao pátio municipal. A representante legal do adolescente se comprometeu a apresentá-lo ao Ministério Público no prazo legal.

A suposta vítima da tentativa de roubo não foi localizada.

