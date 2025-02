Adolescente é flagrado com moto no Arcoville

Compartilhar no facebook

Moto foi apreendida no pátio municipal - Crédito: Maycon Maximino

Um adolescente de 17 anos foi detido com uma moto sem retrovisor e com a placa danificada na tarde desta quinta-feira, 20, no Arcoville, em São Carlos.

Guardas municipais patrulhavam o Jardim Embaré quando notaram que a moto apresentava irregulares e tentaram a abordagem no piloto que tentou a fuga, mas foi abordado na rua Fernando César Pastore.

Em pesquisa, os GMs apuraram que a documentação da moto estaria vencida. O piloto seria adolescente e o veículo pertenceria ao pai.

Devido às irregularidades a moto foi recolhida ao pátio municipal e o adolescente encaminhado à CPJ para as deliberações de praxe.

