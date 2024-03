Adolescente é flagrado com entorpecentes em praça no Planalto Verde

SIGA O SCA NO

A droga que estava em poder do adolescente infrator - Crédito: Maycon Maximino

Um adolescente de 17 anos foi detido por policiais militares da RP na manhã desta quinta-feira, 14, e acusado de tráfico de drogas. O flagrante aconteceu em uma praça na rua Luiz Ferrari, no Planalto Verdade.

O infrator estava em um local conhecido como “ponto” de tráfico e ao ver a viatura, jogou uma sacola (recuperada pelos PMs) e tentou a fuga. Mas foi abordado. Com ele localizado dois pinos de cocaína. Na sacola, 134 porções de maconha, 56 pinos com cocaína e 27 pedras de crack. Indagado, assumiu o tráfico e afirmou ainda que estaria iniciando o turno para o comércio no bairro.

Encaminhado à CPJ, o infrator foi liberado para o padrasto e a droga, apreendida.

Leia Também