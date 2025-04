Adolescente é flagrado com drogas no Jardim Paulistano

Compartilhar no facebook

Durante patrulhamento de rotina na noite desta sexta-feira (18), a equipe da Força Tática da Polícia Militar apreendeu um adolescente por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, na Rua Luigi Maziero, no bairro Jardim Paulistano.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais abordaram o menor após notarem atitudes suspeitas em uma área conhecida pelo intenso tráfico de entorpecentes.

Durante a revista pessoal, os agentes encontraram com o jovem uma sacola plástica contendo entorpecentes e dinheiro em espécie. Em consulta aos sistemas policiais, foi constatado que ele também era procurado pela Justiça, com um mandado de busca e apreensão em aberto pelo crime de roubo (Artigo 157 do Código Penal).

Foram apreendidos com o adolescente:

121 eppendorfs de cocaína

95 pedras de crack

16 porções de maconha

12 porções de skunk

4 porções de dry (derivado de cannabis)

R$ 94,10 em dinheiro

A ocorrência foi apresentada no CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde o delegado de plantão tomou ciência dos fatos e determinou a apreensão do menor por ato infracional de tráfico de drogas.

