SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Uma operação da Polícia Militar apreendeu drogas na tarde desta segunda-feira (23), no estacionamento do condomínio 5, no CDHU da Vila Isabel.

O entorpecente estava com um adolescente de 15 anos, que além da droga portava máquina de cartão e dinheiro. Ele foi conduzido até a Central de Polícia Judiciária (CPJ) e liberado aos responsáveis após o registro da ocorrência.

Leia Também