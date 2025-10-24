Adolescente é encontrado sem vida em residência no Jardim Munique

Crédito: Lourival Izaque

Um adolescente de 17 anos foi encontrado sem vida, na tarde desta sexta-feira (24), em uma residência no bairro Jardim Munique. O corpo foi localizado pelos próprios familiares, no quarto onde o jovem dormia.

Segundo informações, era comum que o adolescente acordasse mais tarde. No entanto, ao perceberem que ele havia passado do horário habitual, familiares foram chamá-lo e o encontraram deitado na cama, já sem sinais vitais.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e a equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) constatou que o jovem já apresentava rigidez cadavérica, indicando que a morte pode ter ocorrido durante a noite.

Diante da situação, o SAMU acionou a Polícia Militar, que isolou o local e solicitou a presença da perícia técnica.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos, onde será submetido a exame necroscópico para determinar a causa do óbito. O Corpo de Bombeiros também esteve no local prestando apoio à ocorrência.

