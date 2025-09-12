(16) 99963-6036
sexta, 12 de setembro de 2025
Segurança

Adolescente é encontrado morto na Fundação Casa de São Carlos

12 Set 2025 - 09h16Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Momento da chegada do SAMU na Fundação Casa - Crédito: Maycon MaximinoMomento da chegada do SAMU na Fundação Casa - Crédito: Maycon Maximino

Um adolescente de 17 anos foi encontrado sem vida no início da manhã desta sexta-feira (12), dentro da unidade da Fundação Casa de São Carlos, onde cumpria medida socioeducativa.

Segundo informações, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado porque o interno estaria passando mal. No entanto, ao chegar ao local, o médico do suporte avançado constatou o óbito.

A Polícia Militar também esteve na unidade e acionou a Polícia Científica, que realizou a perícia. O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos. Ainda não há informações sobre a causa da morte.

A reportagem do São Carlos Agora entrou em contato com a assessoria de imprensa da Fundação Casa e aguarda um posicionamento oficial. Assim que houver retorno, esta matéria será atualizada.

Leia Também

Usina solar fotovoltaica é alvo de ladrões em São Carlos
Segurança09h06 - 12 Set 2025

Usina solar fotovoltaica é alvo de ladrões em São Carlos

Motorista de aplicativo registra boletim após ameaça em São Carlos
Segurança08h58 - 12 Set 2025

Motorista de aplicativo registra boletim após ameaça em São Carlos

PM prende jovem após furtos em residências no Centro de São Carlos
Segurança08h43 - 12 Set 2025

PM prende jovem após furtos em residências no Centro de São Carlos

Residência pega fogo no Cidade Aracy
Segurança20h33 - 11 Set 2025

Residência pega fogo no Cidade Aracy

Força Tática e Canil do BAEP realizam operação e detêm suspeitos de tráfico no CDHU
Segurança20h08 - 11 Set 2025

Força Tática e Canil do BAEP realizam operação e detêm suspeitos de tráfico no CDHU

Últimas Notícias