Adolescente é encontrado morto na Fundação Casa de São Carlos

Momento da chegada do SAMU na Fundação Casa - Crédito: Maycon Maximino

Um adolescente de 17 anos foi encontrado sem vida no início da manhã desta sexta-feira (12), dentro da unidade da Fundação Casa de São Carlos, onde cumpria medida socioeducativa.

Segundo informações, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado porque o interno estaria passando mal. No entanto, ao chegar ao local, o médico do suporte avançado constatou o óbito.

A Polícia Militar também esteve na unidade e acionou a Polícia Científica, que realizou a perícia. O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos. Ainda não há informações sobre a causa da morte.

A reportagem do São Carlos Agora entrou em contato com a assessoria de imprensa da Fundação Casa e aguarda um posicionamento oficial. Assim que houver retorno, esta matéria será atualizada.

