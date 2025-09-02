Adolescente é detido por tráfico de drogas no Jardim Hikare

Durante patrulhamento em um ponto já conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes, a equipe da Polícia Militar avistou o jovem em atitude suspeita. Ao ser abordado, foi localizada com ele uma quantia em dinheiro trocado, o que levantou suspeita da atividade ilícita.

Questionado, o menor confessou aos policiais que estava traficando no local. Em varredura feita nas proximidades, os PMs encontraram entorpecentes escondidos em uma calçada, próximos ao ponto da abordagem.

O adolescente foi conduzido à CPJ. No local, a Polícia Civil constatou que havia um mandado de busca e apreensão em aberto contra ele. Diante disso, o menor foi recolhido e permaneceu à disposição da Justiça.

Na manhã desta terça-feira (02), um adolescente de 16 anos foi detido por tráfico de drogas na Rua Juliano Parolo, no Jardim Hikare.