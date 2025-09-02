Adolescente é detido por tráfico de drogas no Jardim Hikare

Crédito: Maycon Maximino
Na manhã desta terça-feira (02), um adolescente de 16 anos foi detido por tráfico de drogas na Rua Juliano Parolo, no Jardim Hikare.
Durante patrulhamento em um ponto já conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes, a equipe da Polícia Militar avistou o jovem em atitude suspeita. Ao ser abordado, foi localizada com ele uma quantia em dinheiro trocado, o que levantou suspeita da atividade ilícita.
Questionado, o menor confessou aos policiais que estava traficando no local. Em varredura feita nas proximidades, os PMs encontraram entorpecentes escondidos em uma calçada, próximos ao ponto da abordagem.
O adolescente foi conduzido à CPJ. No local, a Polícia Civil constatou que havia um mandado de busca e apreensão em aberto contra ele. Diante disso, o menor foi recolhido e permaneceu à disposição da Justiça.