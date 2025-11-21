(16) 99963-6036
sexta, 21 de novembro de 2025
Segurança

Adolescente é detido por tráfico de drogas no Cidade Aracy I

19 Nov 2025 - 11h00Por Jessica Carvalho R.
Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta quarta-feira (19), um adolescente de 14 anos foi detido por uma equipe de policiamento durante patrulhamento no bairro Cidade Aracy I.A ação ocorreu em um ponto conhecido pela intensa venda de drogas, onde os policiais avistaram o jovem em atitude suspeita, aparentemente escondendo algo em um local utilizado para armazenamento de entorpecentes.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com o adolescente porções de maconha, cocaína, crack e dinheiro. Em continuidade à ocorrência, a equipe vistoriou o local onde ele havia sido visto manipulando objetos e localizou uma quantidade ainda maior de drogas: maconha, cocaína, crack, dry e LSD, além de uma máquina de cartão utilizada para transações de crédito e débito.

O adolescente foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos. Todo o material foi apreendido, e o menor acabou entregue ao responsável após os procedimentos legais.

