Adolescente é detido por tráfico de drogas na Vila Jacobucci

Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta segunda-feira (7), um adolescente de 16 anos foi detido por envolvimento com o tráfico de drogas na região da Vila Jacobucci, em São Carlos. A abordagem aconteceu no cruzamento das ruas Pastor Bento com Antônio Rogano, durante uma operação da equipe da ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas).

De acordo com a Polícia Militar, o jovem demonstrou atitude suspeita ao avistar a aproximação da viatura e tentou se livrar de um saco plástico, jogando-o no chão. Na abordagem, os policiais constataram que dentro do invólucro havia 12 pinos de cocaína. Em revista pessoal, foram encontrados R$ 117 em dinheiro, que estavam guardados em uma pochete.

Durante buscas pelo local, os policiais localizaram ainda mais entorpecentes escondidos dentro de uma sacola, sobre uma árvore próxima ao ponto da abordagem.

Questionado pelos policiais, o menor confessou que estava envolvido com o tráfico de drogas e informou que havia iniciado as atividades ilícitas por volta das 7h da manhã, com previsão de seguir até as 19h.

O adolescente foi apreendido e conduzido ao Plantão Policial, onde o caso foi registrado como ato infracional por tráfico de entorpecentes. As drogas e o dinheiro foram apreendidos.

Leia Também