Adolescente é detido pela ROCAM e confessa ter fabricado arma em Ibaté

Crédito: Maycon Maximino

Durante "Operação Renoe", realizada na noite desta segunda-feira (2), equipes da ROCAM (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) realizaram a apreensão de uma arma de fogo de fabricação caseira, calibre .38, em uma residência localizada na Rua Itirapina,, no Jardim Cruzado, município de Ibaté.

A abordagem inicial ocorreu no cruzamento da Rua Dourado com a Rua Benedito Barreto, onde os policiais avistaram um adolescente em atitude suspeita, segurando um objeto. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao ser questionado pelos policiais, o jovem admitiu espontaneamente que possuía uma arma de fogo em casa, fabricada por ele mesmo.

A equipe conduziu o adolescente até a residência mencionada, onde ele indicou o local onde havia escondido o armamento: entre roupas em seu quarto. A arma foi apreendida e, junto ao menor, levada à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos.

O delegado de plantão lavrou o Boletim de Ocorrência e determinou a apreensão da arma caseira. O adolescentefoi liberado em seguida ao seu responsável legal (genitor), que acompanhou toda a ocorrência. Segundo informações da PM, o menor possui antecedente criminal por posse irregular de arma de fogo.

