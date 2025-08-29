(16) 99963-6036
sexta, 29 de agosto de 2025
Tráfico

Adolescente é detido pela PM com cocaína, crack e maconha na Vila Jacobucci

O jovem foi abordado pelos policiais militares com drogas em uma pochete

29 Ago 2025 - 10h04Por Flávio Fernandes
Adolescente é detido pela PM com cocaína, crack e maconha na Vila Jacobucci - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um adolescente de 17 anos foi detido com drogas pela Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (29), no bairro Vila Jacobucci, em São Carlos. 

Os policiais militares faziam patrulhamento na Rua Pastor Bento, quando avistaram o menor em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, ele demonstrou nervosismo motivando abordagem.

Durante a revista pessoal os PMs encontraram uma pochete contendo 18 pinos de cocaína, 9 pedras de crack e 3 porções de maconha. Ao ser indagado, o adolescente confessou que estava traficando no local.

O jovem foi levado para o Plantão Policial, onde o delegado registrou um boletim de ocorrência por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Em seguida, ele foi ouvido e liberado para os responsáveis. 

Esse tipo de ocorrência evidencia a preocupação crescente das autoridades com o envolvimento de menores no crime organizado, especialmente no tráfico de entorpecentes — uma realidade que desafia tanto a segurança pública quanto a proteção da juventude.

