Adolescente é detido pela GCM após tentar assaltar idosa na Vila Nery

Guarda Municipal - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A Guarda Municipal de São Carlos deteve na noite desta segunda-feira (17), um adolescente de 17 anos acusado de tentar assaltar uma idosa na Vila Nery. O caso aconteceu por volta das 22h20, na avenida Capitão Luis Brandão, quando uma mulher de 60 anos foi abordada por um adolescente de 17 anos enquanto aguardava no ponto de ônibus.

De acordo com o relato da vítima, o suspeito tentou subtrair sua bolsa e, ao enfrentar resistência, sacou uma faca e partiu para cima da mulher. Durante a luta corporal, um veículo parou no local, o que fez com que o agressor fugisse. No entanto, ele foi rapidamente detido por populares até a chegada da equipe da Guarda Municipal.

A vítima recebeu atendimento médico e permaneceu sob observação. O autor foi apreendido e encaminhado à Fundação Casa.

