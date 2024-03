Adolescente é detido com produtos de origem suspeita na Vila Pureza

SIGA O SCA NO

Os produtos que estavam em poder do infrator - Crédito: Maycon Maximino

Um adolescente de 17 anos foi flagrado na madrugada desta segunda-feira, 18, por policiais militares, com produtos de origem suspeita. A abordagem aconteceu no cruzamento das ruas Miguel Petroni com a Professora Nicoleta Stela Germano, na Vila Pureza.

Conhecido nos meios policiais e há uma semana em liberdade, após sair da Fundação Casa de Araraquara, o infrator caminhava com uma mochila. Os PMs realizaram a abordagem e constataram que no interior havia diversos produtos de origem suspeita.

O adolescente não soube explicar a procedência e foi encaminhado à CPJ, onde ficou à disposição da autoridade policial. Os produtos foram apreendidos e se alguém reconhecer, basta entrar em contato com as autoridades policiais.

Leia Também