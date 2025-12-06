(16) 99963-6036
sábado, 06 de dezembro de 2025
Santa Angelina

Adolescente é detido com motocicleta furtada em Araraquara

06 Dez 2025 - 09h44Por Da redação
Um adolescente foi detido na noite desta sexta-feira (5) após ser flagrado com uma motocicleta furtada na garagem de uma imóvel no bairro Santa Angelina, em São Carlos. A ocorrência foi registrada por volta das 20h30, na Rua Padre José Carlos di Mambro.

A equipe de Força Tática fazia patrulhamento pelo local quando avistou um indivíduo que, ao perceber a viatura, correu para dentro de uma residência, levantando suspeita.

Os policiais entraram em seguida e abordaram o suspeito na garagem. Durante a ação, a equipe localizou no quintal uma motocicleta Honda/CG 150 Titan sem placa e sem retrovisores. Ao vistoriar o veículo, constataram que a numeração do chassi havia sido suprimida. Com a identificação feita pelo número do motor, verificou-se que o emplacamento era BYK-2340 e que a moto havia sido furtada em Araraquara no dia 26 de novembro de 2025.

Ao ser questionado, o adolescente afirmou ter comprado o veículo de um desconhecido por R$ 1.500,00.

O menor foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) acompanhado de sua curadora, onde o ato infracional foi registrado, e a motocicleta recolhida para devolução ao proprietário.

