segunda, 20 de outubro de 2025
Jardim Real

Adolescente é detido após fugir da Polícia em motocicleta com chassi raspado

20 Out 2025 - 08h59Por Da redação
Um adolescente de 17 anos foi detido pela Polícia Militar na manhã de domingo (19) após fugir de uma abordagem enquanto pilotava uma motocicleta com indícios de adulteração, no Jardim Real, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe da PM realizava patrulhamento pela Rua Caetano Barion quando avistou o jovem conduzindo uma motocicleta Honda/CG. Ao perceber a presença da viatura, ele abandonou o veículo e tentou fugir a pé, mas foi alcançado cerca de 100 metros depois.

Durante a abordagem, o adolescente informou aos policiais que havia adquirido a motocicleta por meio da “feira do rolo” em uma rede social, sem saber precisar a data da compra nem o nome da pessoa com quem negociou.

No momento da averiguação, os policiais constataram que o número do chassi da moto estava raspado, o que impossibilitou a verificação completa do veículo. O número do motor, no entanto, indicava emplacamento correspondente à placa HRW-6289.

A motocicleta foi apreendida e levada ao Pátio Municipal, sob lacre, e o adolescente foi liberado na presença do responsável legal após a lavratura do boletim de ocorrência no Plantão Policial.

