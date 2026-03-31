(16) 99963-6036
terÃ§a, 31 de marÃ§o de 2026
SeguranÃ§a

PerseguiÃ§Ã£o termina com adolescente detido no SÃ£o Carlos 8

31 Mar 2026 - 13h31Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
PerseguiÃ§Ã£o termina com adolescente detido no SÃ£o Carlos 8 - CrÃ©dito: SCA CrÃ©dito: SCA
Um adolescente de 17 anos foi detido após fugir de uma abordagem da Polícia Militar na manhã desta terça-feira (31).
 
A ocorrência teve início no bairro Jardim Hikare, onde uma equipe da PM, em patrulhamento, avistou dois indivíduos em uma motocicleta em atitude suspeita. Ao tentarem realizar a abordagem, os suspeitos desobedeceram à ordem de parada e iniciaram fuga.
 
Durante o acompanhamento, já com apoio de uma equipe da Força Tática, os indivíduos acessaram a rodovia e seguiram em alta velocidade. A perseguição terminou na Rua Aurora de Godoy Carreira, no bairro São Carlos 8, onde o condutor da motocicleta acabou sendo detido.
 
O garupa conseguiu fugir a pé e não foi localizado até o momento.
 
Durante a averiguação, os policiais constataram que o menor já possuía um mandado de busca e apreensão em aberto. Diante dos fatos, ele foi conduzido ao CPJ de São Carlos.
 
A motocicleta foi recolhida ao pátio municipal, já que o menor não possuía habilitação para conduzir o veículo.
 
Após os procedimentos, o adolescente foi encaminhado à Fundação CASA, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Leia TambÃ©m

Homem Ã© preso em flagrante por importunaÃ§Ã£o sexual no Mercado Municipal
SÃ£o Carlos 15h47 - 31 Mar 2026

Homem Ã© preso em flagrante por importunaÃ§Ã£o sexual no Mercado Municipal

ROCAM localiza plantaÃ§Ã£o de maconha em estufa e apreende armas em chÃ¡cara na SP-215
SeguranÃ§a13h26 - 31 Mar 2026

ROCAM localiza plantaÃ§Ã£o de maconha em estufa e apreende armas em chÃ¡cara na SP-215

Mulher de 33 anos Ã© encontrada morta no Jockey Club
Morte suspeita 12h42 - 31 Mar 2026

Mulher de 33 anos Ã© encontrada morta no Jockey Club

Motociclista morre apÃ³s colisÃ£o com caminhÃ£o na SP-255
RibeirÃ£o Preto09h06 - 31 Mar 2026

Motociclista morre apÃ³s colisÃ£o com caminhÃ£o na SP-255

Briga por lixo termina com mulher e filho de 2 anos feridos em SÃ£o Carlos
Jardim Pacaembu08h47 - 31 Mar 2026

Briga por lixo termina com mulher e filho de 2 anos feridos em SÃ£o Carlos

Ãšltimas NotÃ­cias