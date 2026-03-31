PerseguiÃ§Ã£o termina com adolescente detido no SÃ£o Carlos 8

A ocorrência teve início no bairro Jardim Hikare, onde uma equipe da PM, em patrulhamento, avistou dois indivíduos em uma motocicleta em atitude suspeita. Ao tentarem realizar a abordagem, os suspeitos desobedeceram à ordem de parada e iniciaram fuga.

Durante o acompanhamento, já com apoio de uma equipe da Força Tática, os indivíduos acessaram a rodovia e seguiram em alta velocidade. A perseguição terminou na Rua Aurora de Godoy Carreira, no bairro São Carlos 8, onde o condutor da motocicleta acabou sendo detido.

O garupa conseguiu fugir a pé e não foi localizado até o momento.

Durante a averiguação, os policiais constataram que o menor já possuía um mandado de busca e apreensão em aberto. Diante dos fatos, ele foi conduzido ao CPJ de São Carlos.

A motocicleta foi recolhida ao pátio municipal, já que o menor não possuía habilitação para conduzir o veículo.

Após os procedimentos, o adolescente foi encaminhado à Fundação CASA, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Um adolescente de 17 anos foi detido após fugir de uma abordagem da Polícia Militar na manhã desta terça-feira (31).