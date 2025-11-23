Adolescente é detido acusado de tentar estuprar duas crianças em São Carlos

Viatura Plantão Policial - Crédito: Lourival Izaque

Um caso de tentativa de ato infracional análogo a estupro, envolvendo duas crianças, foi registrado neste sábado em São Carlos.

De acordo com informações apuradas pelo SCA, equipes policiais foram acionadas via COPOM para atender a ocorrência. Ao chegarem ao local, fizeram contato com as mães das vítimas, que relataram os fatos. Segundo as genitoras, dois adolescentes teriam conduzido as menores a um terreno baldio, onde tentaram realizar atos sexuais contra a vontade das crianças.

O caso só veio à tona graças à atenção de uma adolescente que estava cuidando das crianças. Ela presenciou a situação e imediatamente avisou as responsáveis.

Foi solicitado o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Após uma avaliação inicial, os profissionais de saúde encaminharam as crianças à Santa Casa. Lá, elas foram atendidas por um pediatra, que realizou os exames necessários, registrou as informações e adotou as medidas clínicas pertinentes.

Paralelamente, as equipes policiais iniciaram diligências pela região para localizar os adolescentes envolvidos. Após receberem informações de familiares, um dos menores foi encontrado na residência de sua avó paterna e conduzido à delegacia sem resistência.

Todos os envolvidos, incluindo o menor e as vítimas, acompanhados de seus responsáveis legais, foram apresentados na Central de Polícia Judiciária (CPJ) para as providências de praxe. O Conselho Tutelar foi alertado sobre o caso.

A autoridade policial tomou ciência dos fatos e elaborou o registro de ocorrência referente ao ato infracional de tentativa de estupro. Ao final dos procedimentos, o menor infrator foi liberado para sua genitora, conforme determina a legislação.

