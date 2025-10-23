(16) 99963-6036
quinta, 23 de outubro de 2025
Porto Ferreira

Adolescente é atingido nas nádegas durante tiroteio

23 Out 2025 - 09h33Por Da redação
Plantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos Agora

Um tiroteio deixou um adolescente de 17 anos ferido e provocou um acidente na tarde desta quarta-feira (22), no bairro Porto Belo, em Porto Ferreira. O caso foi registrado no Plantão Policial de São Carlos como disparo de arma de fogo, lesão corporal e omissão de socorro.

De acordo com o boletim de ocorrência, os disparos começaram na Rua Fernando Passini, nas proximidades do número 265, onde ocupantes de dois carros — ainda não identificados — trocaram tiros entre si. Um dos projéteis atingiu o glúteo do adolescente, que passava pelo local de bicicleta. Ele foi socorrido ao Pronto-Socorro da cidade, permanecendo internado para a retirada do projétil.

Durante a perseguição, os veículos seguiram em direção à Rua Brasílio Ferreira de Andrade, onde novos disparos foram efetuados, atingindo uma caminhonete que passava pelo local. Logo depois, na rotatória de acesso à rodovia, um dos carros envolvidos — um Mitsubishi ASX preto — colidiu contra uma motocicleta conduzida por um jovem de 26 anos. O motorista fugiu sem prestar socorro.

O motociclista sofreu escoriações leves e recusou atendimento médico posterior. Ele e testemunhas conseguiram anotar a placa do veículo envolvido, que foi repassada à Polícia Civil.

 Nenhum dos suspeitos foi identificado até o momento. A Polícia Civil requisitou perícia nos veículos e segue investigando o caso.

