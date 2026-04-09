Adolescente é apreendido por tráfico de drogas em operação policial no CDHU

Crédito: SCA

Um adolescente de 15 anos foi apreendido por envolvimento com tráfico de drogas na manhã desta quinta-feira (9), durante uma operação conjunta realizada no Condomínio 6, no conjunto habitacional CDHU.

De acordo com informações das equipes, o menor foi avistado em atitude suspeita dentro do condomínio. Ao perceber a presença das viaturas, ele tentou fugir a pé, dando início a um breve acompanhamento.

O adolescente foi alcançado e, segundo a polícia, apresentou resistência durante a abordagem, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo.

Durante a revista pessoal, os policiais localizaram uma bolsa transversal que estava com o suspeito. Dentro dela foram encontrados:

11 eppendorfs contendo substância análoga à cocaína

R$ 30,00 em dinheiro

Uma máquina de cartão da marca Mercado Pago

O menor foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a ocorrência foi registrada.

Por se tratar de um adolescente, o Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou o caso. Após os procedimentos legais, o delegado de plantão determinou a liberação do jovem, que ficou sob responsabilidade de sua tia.

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