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quinta, 09 de abril de 2026
Segurança

Adolescente é apreendido por tráfico de drogas em operação policial no CDHU

09 Abr 2026 - 14h42Por Da redação
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Adolescente é apreendido por tráfico de drogas em operação policial no CDHU - Crédito: SCA Crédito: SCA

Um adolescente de 15 anos foi apreendido por envolvimento com tráfico de drogas na manhã desta quinta-feira (9), durante uma operação conjunta realizada no Condomínio 6, no conjunto habitacional CDHU.

De acordo com informações das equipes, o menor foi avistado em atitude suspeita dentro do condomínio. Ao perceber a presença das viaturas, ele tentou fugir a pé, dando início a um breve acompanhamento.

O adolescente foi alcançado e, segundo a polícia, apresentou resistência durante a abordagem, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo.

Durante a revista pessoal, os policiais localizaram uma bolsa transversal que estava com o suspeito. Dentro dela foram encontrados:
11 eppendorfs contendo substância análoga à cocaína
R$ 30,00 em dinheiro
Uma máquina de cartão da marca Mercado Pago
O menor foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a ocorrência foi registrada.

Por se tratar de um adolescente, o Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou o caso. Após os procedimentos legais, o delegado de plantão determinou a liberação do jovem, que ficou sob responsabilidade de sua tia.

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