Adolescente é apreendido por tráfico de drogas em Ibaté

Um adolescente de 14 anos foi apreendido na noite de quarta-feira (18) suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Jardim Cruzado, em Ibaté. A ocorrência foi registrada por volta das 21h18, na Rua Borborema, após denúncia anônima.

De acordo com o boletim de ocorrência, guardas municipais receberam informações sobre a venda de entorpecentes na região e se deslocaram ao local indicado. Durante a aproximação, os agentes ouviram gritos de alerta usados no meio do tráfico e, ao entrarem na via, avistaram um indivíduo agachado em frente a uma residência.

Ainda segundo o registro, o adolescente colocou um objeto por baixo do portão do imóvel, montou em uma bicicleta e tentou fugir, mas foi abordado. Com ele, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao verificarem o local onde o objeto havia sido escondido, os guardas localizaram uma sacola plástica contendo drogas, dinheiro em espécie e uma máquina de cartão de crédito e débito.

No total, foram apreendidas porções de cocaína, crack e ice, além de valores em dinheiro e o equipamento eletrônico, que indicariam a comercialização dos entorpecentes. O material foi lacrado e encaminhado para perícia.

O adolescente foi conduzido ao Plantão Policial de São Carlos, acompanhado posteriormente por sua mãe. Na delegacia, ele assumiu a propriedade das drogas, do dinheiro e da maquininha, confirmando que realizava a venda dos entorpecentes no local. O caso foi registrado como ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006).

Após os procedimentos legais, o adolescente foi liberado à responsável legal, mediante assinatura de Termo de Compromisso e Responsabilidade.

