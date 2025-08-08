(16) 99963-6036
Segurança

Adolescente é apreendido com grande quantidade de drogas no São Carlos V

08 Ago 2025 - 06h42Por Da redação
Na noite desta quinta-feira (7), um adolescente de 17 anos foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes no bairro São Carlos V. A ocorrência foi registrada por volta das 19h22, na Rua José Quatrochi.

Durante patrulhamento, a equipe do Grupo de Apoio Motorizado (GAM) avistou um veículo parado, momento em que um indivíduo entregava algo ao condutor. Ao perceber a aproximação da viatura, o motorista fugiu do local. Considerando que o ponto é conhecido como área de tráfico, os policiais abordaram o adolescente que permaneceu no local.

Na busca pessoal, foram encontrados um pino de cocaína e uma maquininha de cartão de crédito. O jovem confessou que estava comercializando drogas.

Em varredura nas proximidades, os policiais localizaram, dentro de dois canos de saída de água pluvial, uma sacola verde contendo:

  • 279 pinos de cocaína;

  • 25 porções de maconha;

  • 11 potes de skank;

  • 4 saquinhos de dry;

  • 12 saquinhos de haxixe.

Diante dos fatos, o adolescente foi conduzido ao Plantão Policial, onde a autoridade determinou a lavratura do boletim de ocorrência. Ele foi entregue posteriormente à sua mãe.

 

Últimas Notícias