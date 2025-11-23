Adolescente é apreendido após furtar garrafa de whisky em mercado do shopping Iguatemi

Viatura plantão -
Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Militar na noite deste sábado (21), após furtar uma garrafa de whisky em um mercado localizado dentro do shopping Iguatemi, em São Carlos.
Segundo informações da PM, o jovem pegou a garrafa e saiu correndo do estabelecimento.
Os seguranças perceberam a ação e acionaram a polícia.
O menor foi localizado na praça do shopping, levado ao Plantão Policial e confessou o furto, porém afirmou que havia escondido a garrafa e que não iria devolvê-la.
O menor possui antecedentes por tentativa de homicídio e desacato. O adolescente ficou à disposição da Justiça.