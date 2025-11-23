(16) 99963-6036
domingo, 23 de novembro de 2025
Segurança

Adolescente é apreendido após furtar garrafa de whisky em mercado do shopping Iguatemi

23 Nov 2025 - 02h51Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Viatura plantão - Viatura plantão -

 

Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Militar na noite deste sábado (21), após furtar uma garrafa de whisky em um mercado localizado dentro do shopping Iguatemi, em São Carlos.

Segundo informações da PM, o jovem pegou a garrafa e saiu correndo do estabelecimento. 

Os seguranças perceberam a ação e acionaram a polícia.
O menor foi localizado na praça do shopping, levado ao Plantão Policial e confessou o furto, porém afirmou que havia escondido a garrafa e que não iria devolvê-la.

O menor possui antecedentes por tentativa de homicídio e desacato. O adolescente ficou à disposição da Justiça.

Leia Também

Carro capota após colisão na Washington Luís
Segurança19h22 - 22 Nov 2025

Carro capota após colisão na Washington Luís

Incêndio em vegetação às margens da rodovia Washington Luís mobiliza Corpo de Bombeiros
Segurança19h14 - 22 Nov 2025

Incêndio em vegetação às margens da rodovia Washington Luís mobiliza Corpo de Bombeiros

Vigilante tem documentos e cartões furtados de dentro do carro no Centro de São Carlos
Segurança10h52 - 22 Nov 2025

Vigilante tem documentos e cartões furtados de dentro do carro no Centro de São Carlos

Homem é ameaçado por suposto membro de facção durante extorsão
Segurança09h02 - 22 Nov 2025

Homem é ameaçado por suposto membro de facção durante extorsão

Vários celulares são furtados durante a TUSCA em São Carlos
Segurança08h53 - 22 Nov 2025

Vários celulares são furtados durante a TUSCA em São Carlos

Últimas Notícias