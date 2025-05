Adolescente é detido após ameaçar colegas com faca em escola no Zavaglia

EE Prof. João Batista Gasparin - Crédito: Google Maps

Na tarde desta sexta-feira (16), um adolescente de 17 anos foi detido pela Polícia Militar após ameaçar dois colegas com uma faca dentro de uma escola estadual localizada no bairro Zavaglia. Segundo informações obtidas junto à polícia, o jovem teria se envolvido em uma briga com os dois menores no dia anterior.

De acordo com o relato, o adolescente pulou o muro da escola, foi até sua residência para buscar a faca e retornou à instituição para ameaçar os colegas. O vice-diretor, ao perceber a situação, rapidamente interveio, conseguindo desarmar o jovem e acionando a Polícia Militar.

Os envolvidos foram encaminhados para o plantão policial, onde a ocorrência está sendo apresentada.

