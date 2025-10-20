(16) 99963-6036
Segurança

Adolescente é agredida durante confraternização em condomínio de São Carlos

20 Out 2025 - 14h00Por Da redação
Violência contra mulher [imagem ilustrativa] - Crédito: PixabayViolência contra mulher [imagem ilustrativa] - Crédito: Pixabay

Uma adolescente de 16 anos foi agredida durante uma confraternização realizada na madrugada de domingo (19) em um condomínio residencial na região do Santa Felícia, em São Carlos. O caso foi registrado no Plantão Policial como lesão corporal.

De acordo com o boletim de ocorrência, a jovem participava de uma festa no local acompanhada de uma amiga, também adolescente. Em determinado momento, um dos presentes — um jovem que se sentiu mal — foi levado por elas até a casa dos pais do garoto, situada ao lado do imóvel onde ocorria a comemoração.

Ainda segundo o registro, ao chegarem à residência, os responsáveis pelo adolescente teriam abordado as meninas de forma agressiva. A mulher teria segurado uma das adolescentes pelo braço, enquanto o homem agarrou a outra e desferiu dois tapas na vítima, um no rosto e outro nas costas. Após as agressões, as jovens correram e procuraram abrigo em outra casa do condomínio.

O pai da vítima compareceu ao Plantão Policial para registrar o caso. 

