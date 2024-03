Adolescente é agredida durante assalto no Santa Felícia

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma adolescente de 16 anos foi vítima de um assalto por volta das 23h30 de sábado, 16. O crime foi registrado nesta terça-feira, 19, na CPJ.

A mãe da garota formulou a queixa em boletim de ocorrência. Disse que a filha saiu do trabalho e vinha para casa quando foi abordada por dois desconhecidos que estariam armados e mediante ameaças de morte, entregou a mochila com roupas e o celular. Durante o crime, ela foi agredida a socos e com uma coronhada na cabeça. Em seguida, a dupla fugiu.

