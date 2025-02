Adolescente é acusada de agredir aluna de 11 anos com soco na boca dentro de escola estadual

Escola Arlindo Bittencourt -

Uma adolescente de 13 anos está sendo acusada de agredir e ameaçar uma estudante de 11 anos. O caso teria ocorrido no começo da tarde desta quarta-feira, 19, na E.E. Arlindo Bitencourt, na Vila Monteiro.

A mãe da vítima compareceu à CPJ para prestar queixa às autoridades policiais. Relatou que a infratora seria uma interna da Casa de Acolhimento e com antecedentes. Em datas anteriores teria ameaçado sua filha, que procurou ajuda junto a uma coordenadora. Nesta quarta, a acusada estaria na direção da escola e quando a diretora abriu a porta, ela teria partido para cima da vítima que aguardava sentada sua vez, ao lado da mãe, para conversar com a direção. Porém a menina teria sido atingida com um soco no rosto.

A direção da escola solicitou a presença da Guarda Municipal, Polícia Militar e representantes da Casa de Acolhimento para que as medidas necessárias fossem tomadas.

Leia Também