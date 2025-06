mjkop -

Um boletim de ocorrência foi registrado na madrugada desta quinta-feira (5), relatando o desaparecimento do adolescente Kaique Breno Silva de Oliveira, de 16 anos. Segundo informações fornecidas por sua mãe, Michele, o jovem saiu de casa, do Jardim Zavaglia onde reside, na manhã de ontem (4) com destino à escola Gabriel Felix do Amaral, mas não retornou.

A família pede que qualquer informação sobre o paradeiro de Kaique seja imediatamente comunicada às autoridades.

Leia Também