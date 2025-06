Adolescente de 18 anos desaparece após informar que iria visitar a avó no Santa Angelina

Um pai registrou o desaparecimento da filha, de 18 anos, após a jovem não retornar para casa no dia 6 de junho, no bairro Santa Angelina. A adolescente, Thayna Aparecida Veloso, saiu de casa após informar ao padrasto que iria visitar a avó, que reside no quarteirão de cima.

De acordo com o boletim de ocorrência, Thayna não chegou à residência da avó e não deu mais notícias a família. No dia do desaparecimento, a jovem teria discutido com a mãe antes de deixar a residência.

A família busca por informações e pede para quem souber o paradeiro de Thayna entrar em contato no 190 (Polícia Militar)

