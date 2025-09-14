Adolescente de 16 anos desaparece após sair para curso em São Carlos

A Polícia Civil registrou o desaparecimento de Murilo Porfírio de Morais, de 16 anos, morador do Residencial Monsenhor Romeu Tortorelli, em São Carlos. O boletim de ocorrência foi registrado neste domingo (14), após o jovem não retornar para casa desde a manhã de sábado (13).

De acordo com o pai, Murilo saiu de casa por volta das 7h55, dizendo que iria até a sede do CEJA, na Rua Nove de Julho, no centro da cidade. Durante o dia, respondeu mensagens de familiares pelo WhatsApp, afirmando que estava bem e que se encontrava com uma menina, sem revelar nome ou endereço. Em certo momento, enviou uma foto em uma lanchonete da rede McDonald’s.

Às 17h45, uma madrinha conseguiu falar com o adolescente por telefone. Ele disse que estava na casa de uma menina, no bairro Vila Nery. Desde então, não houve mais contato.

O pai relatou que Murilo sempre foi responsável, cumpre horários combinados e trabalha como jovem aprendiz na Câmara Municipal. Segundo ele, nunca ficou tanto tempo sem se comunicar. A família também tentou contato com amigos, mas não conseguiu informações concretas sobre o paradeiro do jovem.

Murilo foi visto pela última vez vestindo camisa preta, calça jeans clara e tênis roxo da marca Mizuno. Ele também carregava uma mochila preta da Nike. O pai destacou que o filho costuma usar Uber apenas quando não pode ser levado pela família, mas dessa vez optou pelo aplicativo mesmo havendo disponibilidade de carona.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Investigações Gerais (DIG), que dará continuidade às apurações.

Quem tiver informações que possam ajudar a localizar Murilo pode entrar em contato com a Polícia Civil pelo telefone 197 ou com a Polícia Militar pelo 190.

Leia Também