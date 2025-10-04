Adolescente de 15 anos se envolve em briga e sofre lesões corporais

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um adolescente de 15 anos se envolveu em uma briga na noite desta sexta-feira (3) que resultou em lesões corporais em ambos os participantes. O caso ocorreu em um clube, na avenida Comendador Alfredo Maffei, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, o conflito teve início após desentendimentos anteriores nas redes sociais entre os envolvidos. Durante o encontro, houve troca de ofensas e empurrões, culminando em agressões físicas.

O jovem relatou ter levado um soco no rosto e um golpe na região do quadril. Ele também informou que, após o episódio, foi ameaçado pelo pai do outro adolescente, que teria feito um gesto insinuando portar algum objeto.

