Segurança

Adolescente de 15 anos desaparece no Cidade Aracy; família pede ajuda

31 Out 2025 - 07h44Por Jessica Carvalho R
Uma adolescente de 15 anos está desaparecida desde a tarde de terça-feira (28) no bairro Cidade Aracy.

Segundo o boletim de ocorrência, a mãe relatou que saiu para trabalhar por volta das 6h30 e retornou às 17h, momento em que percebeu que a filha não estava em casa. Desde então, não houve mais contato com a adolescente.

A família informou que ela pode estar na casa de alguma amiga, mas até o momento não há confirmação. A mãe destacou que a filha costuma participar de grupos de oração e faz uso de celular para se comunicar.

Quem tiver informações sobre o paradeiro da adolescente pode entrar em contato pelos telefones 190 (Polícia Militar) ou 181 (Disque Denúncia),

