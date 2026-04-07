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terça, 07 de abril de 2026
Segurança

Adolescente de 14 anos está desaparecida; mãe procura por informações

07 Abr 2026 - 16h42Por Jessica Carvalho R
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Adolescente de 14 anos está desaparecida; mãe procura por informações -

A jovem Stheffany Vitória Momesso de 14 anos está desaparecida. Segundo consta no boletim de ocorrência, Stheffany desapareceu da Casa de Acolhimento de São Carlos.

A mãe relatou que não vê a filha desde o dia 1º de abril de 2026. A mãe disse ter procurado a adolescente na unidade de acolhimento, mas não obteve informações sobre seu paradeiro.

A Polícia Civil orienta que qualquer informação que possa ajudar na localização da adolescente seja comunicada imediatamente às autoridades por meio do telefone 190 ou na delegacia mais próxima.

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