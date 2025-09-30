Adolescente de 14 anos desaparece após sair para visitar amiga no Zavaglia

Uma adolescente de 14 anos está desaparecida desde a noite do último domingo (28), em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, Lamara Vitória de Jesus Oliveira Martins saiu de casa, no bairro Antenor Garcia, por volta das 19h. Antes de sair, informou à família que iria até a residência de uma amiga, identificada apenas como “Dani”, que moraria no Jardim Zavaglia.

A mãe relatou à Polícia Civil que não conhece essa amiga da filha e não soube fornecer mais detalhes sobre o endereço. Desde então, a adolescente não retornou para casa nem fez contato com a família.

No momento do desaparecimento, Lamara vestia calça jeans e uma blusa lilás de alcinha.

Quem tiver informações que possam ajudar a localizá-la pode entrar em contato com a Polícia Militar no 190

Leia Também