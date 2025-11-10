Adolescente de 13 anos é detido após agredir a própria mãe

Crédito: divulgação

Um adolescente de 13 anos foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Ibaté após agredir a própria mãe, na tarde desta segunda-feira (10), em uma residência localizada na Avenida Araraquara, no bairro Cruzado.

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal, a mulher acionou o Centro de Comunicação Operacional (CCO 153) por volta das 12h30, relatando que vinha sendo agredida fisicamente pelo filho.

No local, os guardas constataram que a vítima apresentava o braço arranhado. Ela contou que as lesões foram provocadas pelo adolescente durante uma crise de agressividade e que situações semelhantes já haviam ocorrido anteriormente, o que a deixava temerosa pela própria segurança.

A mulher informou ainda que havia procurado o Conselho Tutelar antes da chegada da equipe, sendo orientada a acionar a GCM para encaminhamento do caso às autoridades.

Mãe e filho foram levados à Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado e encaminhado à Polícia Judiciária e ao Conselho Tutelar para as providências cabíveis.

