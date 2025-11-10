(16) 99963-6036
segunda, 10 de novembro de 2025
Ibaté

Adolescente de 13 anos é detido após agredir a própria mãe

10 Nov 2025 - 15h49Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Adolescente de 13 anos é detido após agredir a própria mãe - Crédito: divulgação Crédito: divulgação

Um adolescente de 13 anos foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Ibaté após agredir a própria mãe, na tarde desta segunda-feira (10), em uma residência localizada na Avenida Araraquara, no bairro Cruzado.

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal, a mulher acionou o Centro de Comunicação Operacional (CCO 153) por volta das 12h30, relatando que vinha sendo agredida fisicamente pelo filho.

No local, os guardas constataram que a vítima apresentava o braço arranhado. Ela contou que as lesões foram provocadas pelo adolescente durante uma crise de agressividade e que situações semelhantes já haviam ocorrido anteriormente, o que a deixava temerosa pela própria segurança.

A mulher informou ainda que havia procurado o Conselho Tutelar antes da chegada da equipe, sendo orientada a acionar a GCM para encaminhamento do caso às autoridades.

Mãe e filho foram levados à Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado e encaminhado à Polícia Judiciária e ao Conselho Tutelar para as providências cabíveis.

Leia Também

Homem é detido com maconha após ofender guardas municipais na Praça do Kartódromo
Segurança15h00 - 10 Nov 2025

Homem é detido com maconha após ofender guardas municipais na Praça do Kartódromo

Motoboy é preso por tráfico de drogas na Vila Prado
Segurança13h58 - 10 Nov 2025

Motoboy é preso por tráfico de drogas na Vila Prado

Mulher vai até cachoeira e tem moto furtada em São Carlos
Segurança13h57 - 10 Nov 2025

Mulher vai até cachoeira e tem moto furtada em São Carlos

Polícia Civil do Deinter 3 intensifica combate ao crime em oito regiões
Operação Xeque-Mate13h46 - 10 Nov 2025

Polícia Civil do Deinter 3 intensifica combate ao crime em oito regiões

São-carlense tem o celular furtado no Rio de Janeiro
Segurança13h28 - 10 Nov 2025

São-carlense tem o celular furtado no Rio de Janeiro

Últimas Notícias