sábado, 04 de outubro de 2025
Segurança

Adolescente conduzindo moto atropela idosa no Centro

04 Out 2025 - 18h48Por Da redação
Adolescente conduzindo moto atropela idosa no Centro - Crédito: Lourival Isaque Crédito: Lourival Isaque


Um atropelamento foi registrado na tarde deste sábado (4) em São Carlos.

De acordo com informações de uma amiga da vítima, que estava com ela no momento da ocorrência, as duas mulheres caminhavam com seus cachorros pela Rua 12, localizada atrás do antigo clube, quando foram surpreendidas por um adolescente que conduzia uma motocicleta XRE.

Segundo testemunhas, o jovem realizava manobras conhecidas como “grau” e, ao perder o controle do veículo, acabou atropelando uma das mulheres, de 78 anos.

Com o impacto, a idosa sofreu possíveis fraturas no arco costal, além de dores nas pernas e no glúteo. Ela foi socorrida pelo SAMU e encaminhada à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico.
Após o atropelamento, o adolescente fugiu do local levando a motocicleta.

