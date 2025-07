Adolescente conduz carro na contramão e colide com motociclista em São Carlos

Plantão Policial -

Um adolescente de 17 anos provocou um acidente de trânsito na tarde de domingo (6), na Avenida Italo Cardinali, no Jardim Jockey Club, em São Carlos.

Segundo a Polícia Militar, o jovem conduzia um veículo GM Cruze na contramão da avenida quando colidiu frontalmente com uma motocicleta que vinha no sentido correto. O motociclista, de 28 anos, teve escoriações pelo corpo e suspeita de fratura no punho direito. Ele foi socorrido pelo Samu e levado à Santa Casa da cidade.

Ainda de acordo com a ocorrência, o condutor do carro retirou o veículo do local do acidente antes da chegada da polícia, mas retornou posteriormente, alegando que o automóvel pertencia ao avô, que não sabia que ele havia saído com o carro.

A motocicleta foi entregue ao irmão da vítima. O veículo envolvido foi encaminhado à delegacia para perícia, e o adolescente foi liberado ao responsável mediante termo de compromisso.

Leia Também